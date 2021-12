Duo op deelstep botst met bus: jongeman (22) in levensgevaar

Antwerpen Matroos overlijdt nadat hij en zijn kompaan in water van Delwaide­dok vallen

Bij het Delwaidedok in de Antwerpse haven, ter hoogte van Stabroek, zijn vrijdagavond twee matrozen in het water beland. Beiden moesten gereanimeerd worden en één werd in kritieke toestand afgevoerd naar het UZA. Daar overleed hij later op de avond. Zijn kompaan maakt het momenteel goed.

10 december