Duo gearresteerd dat namaak airpods en parfums verkoopt

Antwerpen Bodybuil­der uit reality­show krijgt geen extra straf voor handel in hormonen

Bodybuilder Gaëtan V. (32) uit Antwerpen, die schitterde in het relatieprogramma ‘Free Love Paradise’ op VTM2, krijgt geen extra straf voor zijn handel in hormonen. Hij was daarvoor eerder veroordeeld in Dendermonde. De rechter in Antwerpen vindt die veroordeling volstaan.

25 maart