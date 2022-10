Duits chemiebedrijf investeert 300 miljoen in Antwerpse site

Aniline is een chemische grondstof met tal van toepassingen in diverse producten. De voornaamste toepassing is de zogeheten hardschuim-component MDI, wat gebruikt wordt in isolatiematerialen voor gebouwen of koelinstallaties.

Hoge energieprijzen

“België is het tweede belangrijkste exportland voor chemie binnen de Europese Unie, na Duitsland”, weet Vlaams minister-president Jan Jambon. “De sector van de chemie is een van de belangrijkste industrieën in Vlaanderen. Vorig jaar werd in de sector 2,6 miljard euro geïnvesteerd, dat is meer dan de helft van alle industriële investeringen in innovatie in Vlaanderen”, aldus Jambon.