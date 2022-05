Dua Lipa, Kanye West ... Wereldsterren komen naar Antwerps restaurant Veranda: “Maar we leggen iedereen in de watten, hoor”

“Wij wisten van niks”, lacht Davy Schellemans wanneer we vragen of hij Dua Lipa verwacht had op vrijdagmiddag bij Veranda. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik haar niet meteen herkend had. Ik dacht: ‘Wat voor hippe vogels komen hier binnengewandeld?’ (lacht) Maar in de keuken was er meteen iemand die haar herkende. Ondertussen heb ik begrepen dat Dua Lipa een wereldster is, maar ze was heel aangenaam en had absoluut geen kapsones. Ik heb gisteren nog wat nummers van haar opgezocht, en blijkt dat ik er toch meer van ken dan ik dacht. Ik ben nu ook fan aan het worden”, lacht Davy.