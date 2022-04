Drukte op de Meir tijdens paasweekend brengt ook winkeldieven met zich mee

AntwerpenTijdens het paasweekend heeft het team Winkeldiefstallen van de regio West de handen vol op de winkelassen in het stadscentrum. De voorbije dagen hadden ze verschillende malen prijs. Vooral flesjes parfum en kledingstukken vielen in de smaak bij de winkeldieven.

Op donderdag merkte het team een duo op in een warenhuis op de Meir. Ze waren in het bezit van een tas die mogelijks was uitgerust met isolatiemateriaal op alarmsystemen te omzeilen. De inspecteurs konden vaststellen hoe de mannen twee flessen parfum in hun tas staken en de winkel verlieten zonder te betalen. Het duo van 22 en 24 jaar werd gearresteerd, de gestolen goederen ter waarde van zo’n 150 euro werden aan de winkel teruggegeven.

Veertien paar sokken

Ook op vrijdag werden twee dieven betrapt. Ze werden in de gaten gehouden terwijl ze in een kledingzaak enkele jassen en sokken uit rekken en gingen ermee een pashokje binnen. Toen één van de mannen de zaak verliet met een jas die hij bij het binnenkomen nog niet droeg, ging het alarm van de winkel af. De man negeerde dat en zette zich wat verder in de straat op een bank. Zijn kompaan kwam even later buiten met de oorspronkelijke jas van de eerste verdachte en hun draagtassen.

Op het Theaterplein werd het duo staande gehouden en gecontroleerd. De mannen hadden niet enkel de jassen uit de kledingzaak gestolen, maar ook enkele onderbroeken, drie broeken, veertien paar sokken en een bodywarmer uit verschillende andere winkels. Omdat de mannen van 36 en 44 jaar geen enkel betalingsbewijs of betaalmiddel konden voorleggen werden ze gearresteerd. Alle gestolen zaken, ter waarde van zo’n 400 euro, werden aan de winkels terugbezorgd.

Tot slot ontving hetzelfde team op zaterdag een tip van enkele collega’s van een mogelijke winkeldief op de De Keyserlei. De verdachte zou zich ophouden in winkels waar parfums worden verkocht. Het team kreeg de man in de gaten toen hij de winkel verliet zonder langs de kassa te passeren. Even verderop nam hij een flesje parfum uit zijn broekzak en stak hij dit weg in zijn rugzak. Op dat moment kwam de politie tussen en werd de man gecontroleerd. Hij had in totaal drie flesjes parfum uit twee verschillende winkels op zak.

De man ontkende alles, maar de winkels bevestigden dat de spullen, ter waarde van zo’n 220 euro, bij hen ontvreemd waren. De man (22) werd gearresteerd en bleek nog in het bezit van een schaar en een kniptang. Hij komt mogelijks in aanmerking voor gelijkaardige feiten eerder deze week. Hij wordt voorgeleid.

