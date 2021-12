Drukte in het centrum van Antwerpen, politie vraagt om weg te blijven met de auto

AntwerpenMensen die nog even door het kerstversierde historisch centrum willen slenteren of die laatste kerstcadeaus nog moeten kopen: het is op deze zaterdagnamiddag zeer voelbaar in Antwerpen. Over de Meir is het koppen lopen en al de parkings in het centrum zijn volzet. De politie vraagt bezoekers gebruik te maken van de Park and Rides in de rand van de stad.