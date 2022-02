Drukke nacht voor Antwerpse politie tijdens eerste ‘feestnacht' na versoepelingen, ambulance zeven keer opgeroepen voor gewonden na vechtpartijen

Antwerpen/Merksem Lichaam aangetrof­fen onder brug bij Vaartkaai

Aan de Vaartkaai, op de grens tussen Deurne en Merksem, is vrijdagochtend een lichaam aangetroffen. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Er is een perimeter ingesteld en het labo is ter plaatse voor sporenonderzoek. Wat de omstandigheden rond de vondst zijn, is momenteel nog onbekend.

18 februari