Drukke avondspits rond Antwerpen: toegangswegen en Ring richting Nederland muurvast na verschillende ongevallen

Tussen kleding en kunst: Antwerpse kunstena­res IO Van Oostveldt exposeert in MoMu

Vandaag, zaterdag 25 februari, is de expositie Geometrically Wired geopend in het Antwerpse ModeMuseum. De expo biedt een inkijk in het leven en werk van de Antwerpse kunstenares IO Van Oostveldt (95). Hoewel ze jarenlang wat in de schaduw bleef van haar echtgenoot Mark Verstockt als ‘echtgenote van’, werpt de tentoonstelling nu een licht op haar veelzijdige creativiteit.