Drugsuithalers pakken verkeerde bananendozen mee: 400 kilo cocaïne blijft achter in havenloods

Mohamed O. (35), Soufiane B. (23) en Soulaimane B. (22) uit het Brusselse waren in de nacht van 20 op 21 januari 2021 met een bestelwagen op ronde in de Antwerpse haven. De Scheepvaartpolitie kreeg hen in de gaten toen zij in het kielzog van een andere auto langs de slagbomen van fruitkaai Belgian New Fruit Wharf reden. ‘Tailgating’ heet dat in het drugsjargon.

De mannen gingen in één van de loodsen op zoek naar bananendozen met cocaïne. Dat gebeurde erg amateuristisch. Gewapend met een prikker doorboorden zij de dozen in de hoop zo op de harde pakken cocaïne te stoten.

Helikopter

Buiten klonk er ineens geronk van de politiehelikopter. De Scheepvaartpolitie was een zoekactie gestart na de onregelmatigheden aan de ingang. De drie uithalers raakten in paniek en laadden vlug hun bestelwagen vol. Bij het buitenrijden botste de camionette op één van de betonblokken maar kon toch wegvluchtten.

Quote Dit was de eerste keer dat mijn cliënt bij zo’n uithaalpo­ging betrokken was. Hun stuntelige optreden is daarvan het beste bewijs Advocaat Thibaud Delva

De politie arresteerde twee verdachten op het terrein. Zij beweerden toevallig op de fruitkaai verzeild te zijn geraakt omdat zij honger hadden. Een derde man werd wat later al zwemmend uit de Royerssluis gevist. In zijn bestelwagen vond de politie de gepikte bananen maar bij nazicht bleek er geen kilootje cocaïne te bespeuren. De drugshond van de douane vond in de loods van BNFW wél de juiste dozen terug. Daarin zat 400 kg cocaïne, met een groothandelswaarde van ongeveer 10 miljoen euro.

In paniek

De procureur beschuldigde het drietal vrijdagmorgen in de rechtbank van een poging tot invoering van cocaïne en vorderde voor elk van hen vijf jaar gevangenisstraf.

Bij de verdediging klonk er berouw. De drie mannen gaven toe dat zij op zoek waren geweest naar de cocaïne. Wie hen die opdracht had gegeven, wilden zij liever niet vertellen. Ook hoeveel zij zouden krijgen voor hun uithaalopdracht werd tijdens het onderzoek niet duidelijk.

Advocaat Thibaud Delva vroeg voor zijn cliënt Soulaimane B. (22) een werkstraf of desnoods een straf met uitstel. “Dit was de eerste keer dat mijn cliënt bij zo’n uithaalpoging betrokken was. Hun stuntelige optreden is daarvan het beste bewijs. Zij raakten direct in paniek toen zij de helikopter hoorden. Hij heeft ook een blanco strafblad, vandaar onze vraag om deze jongeren mild te straffen.”

Het proces zal volgende maand worden voortgezet op vraag van advocaat Sam Vlaminck. Hij had een goede reden voor zijn afwezigheid: hij trad vrijdagmiddag in het huwelijk.

