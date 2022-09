Drugsspeurder Paul Claeys is 50 jaar in dienst: “Eerste lading cocaïne gooiden criminelen recht in mijn armen.”

WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Antwerpen al wakker van de Rode Duivels? “We ontvingen nog geen enkele aanvraag en gaan zelf ook niks organise­ren”

De timing – tijdens de kille herfst- en wintermaanden - én de energiecrisis hebben een grote invloed op de beleving van het WK voetbal in Antwerpen. Dat blijkt uit onze rondvraag in de Scheldestad. Het WK-dorp langs de Scheldekaaien gaat – zo goed als zeker – niet door. “En voorlopig ontvingen we geen enkele andere aanvraag”, weet de stad Antwerpen. Ook bij drankenhandelaars is het enthousiasme – voorlopig - zoek. “Eerlijk? We zijn momenteel eerder bezorgd over de tekorten bij onze bierleveranciers.” Wordt het dan een winters voetbalfeest in mineur?

21 september