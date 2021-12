Drugsspeurder moet voor strafrechter verschijnen voor doorverkopen van geheime info

Vooral de arrestatie van de 31-jarige Dario L., speurder bij het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de Antwerpse politie, wekte opzien midden maart, kort na het losbarsten van de operatie Sky. Dario L., een gewezen kampioen bodybuilding, zou in databanken van de politie informatie hebben opgezocht voor zijn kennis Alain D.R. Zo zou hij hebben gecheckt of er gerechtelijke onderzoeken liepen tegen bepaalde drugsverdachten. Foto’s van print-screens werden door drugscriminelen verstuurd via hun Sky ECC-chatdienst. Alain D.R. zou Dario L. betaald hebben voor informatie.

Dubai?

Het onderzoek tegen de twee is afgerond. Dario L. is voorlopig geschorst door de politie Antwerpen. De man zat maanden in voorarrest maar is inmiddels vrij onder voorwaarden. Alain De R. die in Vosselaar een handel in slangen heeft, is voortvluchtig. Volgens de federale politie zou hij zich mogelijk in Dubai ondergedoken zitten. Zijn advocaat acht dat onwaarschijnlijk.