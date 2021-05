Drugsonderzoek Sky: politie arresteert 10 mensen “met sleutelposities in en rond haven van Antwerpen” voor banden met misdaadmilieu

Politie opent jacht op drugscrimi­neel ‘De Lange’, ook wel ‘De Vingerknip­per’ genoemd

4 mei De federale politie heeft een nieuwe naam toegevoegd aan de lijst Most Wanted. Het gaat om de 34-jarige Limburger Flor Bressers of ‘De Lange’. Hij wordt gezocht in verschillende grote drugsonderzoeken en is ook veroordeeld voor een strafexpeditie tegen een drugscrimineel. Eén van zijn bijnamen is ‘De Vingerknipper’.