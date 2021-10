Drugsmilieu gooit explosief naar bandencentrale: zaakvoerders hebben link met 200 kilo gestolen cocaïne

ANTWERPEN Antwerpse zangeres Miss Angel (24) kijkt uit over Times Square: “Ik dacht aan een poster op de Meir, het is een giganti­sche led-wall in New York geworden”

16 oktober Amper 24 jaar oud is ze, maar ze pronkt wel al met haar foto op het billboard van het iconische Times Square in New York. Miss Angel was de hele maand lang Equal Artist en Cover Girl voor streamingdienst Spotify, niet enkel in ons land maar ook wereldwijd. “Ik ben opgegroeid tussen een heleboel zussen, het voelt dus heel natuurlijk om me te blijven omringen door vrouwen.”