Drugsmaffia schiet ook op gevels in Zandvliet en Borsbeek

Antwerpen Woning en nachtwin­kel beschoten in Antwerpen: onderzoeks­rech­ter gevorderd voor poging moord, link met achtervol­ging tot in Rotterdam wordt onderzocht

7 augustus Het parket in Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor de twee schietincidenten van vrijdagnacht in Deurne en Antwerpen voor poging tot moord en inbreuken op de wapenwetgeving. Er wordt ook onderzocht of een achtervolging van een wagen met Nederlandse nummerplaat die uiteindelijk eindigde in Rotterdam iets met de feiten te maken heeft. Die wagen kon in Borsbeek ontkomen aan een wegversperring. Er werd geschoten op het voertuig door de politie.