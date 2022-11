Drugskartel met kopstukken in Dubaï opgerold: “Tien arrestaties in België”

AntwerpenDe Europese politieorganisatie Europol heeft in zes landen 49 verdachten gevat die verdacht worden van grootschalige internationale drugshandel. Daarbij is in totaal meer dan 30.000 kilo cocaïne onderschept. De operatie Sky ECC van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen lag mee aan de basis van het neerhalen van dit drugskartel. Het kartel ontvoerde in België ook een verdachte die instond voor drugsuithalingen in Antwerpen.

KIJK. In een video die Europol zelf publiceerde, zijn beelden te zien van arrestaties, verdachten en veel geld en dure wagens.

Europol deed tussen 8 en 19 november door heel Europa en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gecoördineerde invallen die gericht waren tegen zowel het commando- en controlecentrum als de logistieke infrastructuur voor de drugshandel in Europa. Volgens een persbericht van Europol wordt het netwerk verantwoordelijk geacht voor ongeveer éénderde van de Europese cocaïnehandel.

Volgens Eurojust, de Europese samenwerking van openbare ministeries, zijn in België twee verdachten aangehouden die banden hebben met de arrestaties in Frankrijk. Daar zijn vijf verdachten opgepakt. Verder zijn nog twee Franse kopstukken gearresteerd in Dubaï.

Ook hier kwam de informatie over het netwerk uit de gekraakte Sky ECC-berichten. Deze Frans-Belgische groep zou minstens 2 ton cocaïne hebben ingevoerd. Verder wordt de groep ook verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering van een Belg die gelinkt wordt aan cocaïne-invoer via de Antwerpse haven.

In totaal zijn in de operatie “Desert Light” in België alleen tien verdachten gearresteerd.

Nederlandse kopstukken

Onder de verdachten bevinden zich volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zeker twee Nederlanders. De een is een 37-jarige man met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij wordt vervolgd wegens de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

Volledig scherm Bij de operatie was ook de Belgische federale gerechtelijke politie betrokken. © Europol

De andere verdachte is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin G., een man die al decennia actief is in de drugswereld. Hij staat aan het hoofd van het Tito- en Dinokartel. Hij wordt verdacht van onder meer handel in drugs en handel in grondstoffen voor het maken van drugs. De cocaïne en de grondstoffen werden ingevoerd via de Antwerpse haven.

Tegen beide verdachten is een opsporingsonderzoek gestart na onderschepte berichten op cryptofoons. Beiden werden in Dubai aangehouden. Aan dat land wordt voor de twee door Nederland een uitleveringsverzoek gedaan.

De twee mannen kwamen in beeld na het neerhalen van het Sky ECC-netwerk door de Antwerpse federale gerechtelijke politie. Bij de actie waren politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, de Verenigde Arabische Emiraten, Nederland en Verenigde Staten betrokken.

