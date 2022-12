Drugsdealer geeft na betrapping zelf toe meer in huis te hebben

De agenten gingen over tot een huiszoeking, wat bij een betrapping bij drugsbezit standaardprocedure is, en ontdekten dat de verdachte de waarheid sprak. Hij had thuis 140 gram cannabis liggen, evenals verpakkingsmateriaal en een som cash geld. De 20-jarige man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor handel in verdovende middelen. Daarna is hij onder voorwaarden in vrijheid gesteld.