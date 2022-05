Drugsdealende ‘Visboer’ die cocaïne invoerde, afgeleverd aan gevangenis

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

De lokale politie bevestigde vanmiddag dat Mohamed A. vrijdagmorgen werd gearresteerd. De arrestatie-eenheid van de Antwerpse politie was Mohamed A. op het spoor gekomen na een observatie. De man was één van de hoofdverdachten in het onderzoek tegen de “Visboeren”. Drie broers uit de familie A. werden in maart 2020 veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 8 jaar voor drugshandel en witwassen. De Marokkaanse familie die in Antwerpen bekend is voor haar viswinkels, had volgens de rechtbank voor honderdduizenden euro drugsgelden witgewassen. Zij kochten er onder andere een loft mee in het Hilton-hotel van Tanger.