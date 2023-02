Drugscrimineel liet vanuit de gevangenis familie coke uit de Schelde vissen: “Opgegroeid van een vriendelijke jongen tot een echte gangster”

Onbekend ridderver­haal duikt na 700 jaar plots op: unief koopt voor 6.000 euro snipper perkament op veiling Christie’s

Een perkamenten snipper in het Middelnederlands van een tot nu toe onbekend ridderverhaal uit de 14de eeuw zorgt voor veel opwinding op de UAntwerpen. Het wetenschappelijk erg waardevol fragment werd in december geveild bij Christie’s in Londen. UAntwerpen betaalde er alle kosten inbegrepen 6.000 euro voor. ‘We hopen het fragment in verband te brengen met andere middeleeuwse ridderromans.”