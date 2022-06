Drugscrimineel ‘Lange Vingers’ riskeert jaar cel omdat hij eigen dood in scène gezet zou hebben (en voor een vals doktersattest)

Futsal eerste nationale Zakaria Haid El Assiri speelt met FT Antwerpen finale van play-offs: “Dit is een unieke ervaring”

Vrijdag werkt FT Antwerpen in Halle de tweede finalewedstrijd van de play-offs af. Halle-Gooik won de heenwedstrijd vorig weekend na een spannende match met 3-4. Een ideale uitgangspositie is het niet, maar Antwerpen heeft het talent in huis om een belle af te dwingen. Daarbij wordt er gerekend op de diensten van Zakaria Haid El Assiri.

