Drugscrimineel ‘Flash’ krijgt 5 jaar cel voor ontvoering en foltering van havenarbeider

Rupel Boom krijgt gelijk in rechtszaak tegen Beerschot dat mogelijk één miljoen euro moet betalen: “Exacte omvang van schadever­goe­ding moet blijken”

Rupel Boom heeft vandaag gelijk gekregen in de rechtszaak die het aanspande tegen Beerschot. In 2019 gingen de Steenbakkers een samenwerking aan met hun collega’s van het Kiel, toen nog onder de naam Beerschot-Wilrijk, inzake de jeugdwerking. Maar na de ondertekening van de contracten zag men bij Beerschot alsnog af van het hele project. Daarop trok Rupel Boom naar de rechtbank met een schadeclaim van een miljoen euro. De uitspraak was initieel verwacht op 16 januari, maar omdat de voorzitter van de rechtbank met die datum kon schuiven, viel het nieuws pas ruim een week later in de bus.

24 januari