Drugsbende kapt niet alleen vinger af, maar kerft ook ‘Dief’ in voorhoofd van Henry W. (37)

Henry W., de 37-jarige man die twee weken geleden zwaargewond in de berm in Poppel (Turnhout) werd aangetroffen, is er nog veel erger aan toe dan gedacht. Een Marokkaanse drugsbende ontvoerde de man na een ripdeal van cocaïne en kapte twee vingerkootjes af. Zij kerfden ook ‘Dief’ in zijn voorhoofd.

Gemeentewerkers hadden het toegetakelde slachtoffer eind februari in een bosje aangetroffen. De federale politie legde snel de link met een ontvoering in de regio Eindhoven, waar de politie een achtergelaten bestelbusje had gevonden. Henry W. werd opgenomen in het ziekenhuis waar zijn talrijke verwondingen werden verzorgd.

Foltering

De foltering bleef niet beperkt tot het amputeren van twee vingerkootjes van de middenvinger van Henry W. De amputatie gebeurde met een beitel en een schaar. De bestolen drugsbende knipt ook een stuk van zijn oor, bewerkte zijn ruk met een mes waarna ammoniak in de wonden werd gegoten. Tot slot kerfden zij met een breekmes ‘Dief’ in het voorhoofd. Het slachtoffer Henry W. zou in een loods in Antwerpen zijn vastgehouden. Na twee dagen van foltering werd hij vrijgelaten en op de terugweg naar Nederland in Poppel uit de auto gegooid.

Volgens het Antwerpse parket maakte eerder bekend dat de gijzeling een gevolg was van een geschil in het Nederlandse drugsmilieu. De Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ meldt dat een groep Marokkanen 15 kilogram cocaïne zou zijn kwijtgespeeld bij een ripdeal. Toen de bende erachter kwam wie de daders waren, lokten zij Henry W. in de val en ontvoerden hem vanuit Nederland in een bestelbusje naar Poppel, net over de grens.

Volledig scherm Drugscrimineel 'Bolle Jos' zou honderden kilo's goud hebben witgewassen. Hij is een van de meestgezochte Nederlanders. © Nederlandse Koninklijke Marechaussee

De 15 kilogram cocaïne zou volgens ‘De Telegraaf’ gemerkt zijn met de stempel ‘K.O.T.S.’, wat staat voor ‘Kings of the Street’. Die stempel wordt binnen het drugsmilieu toegeschreven aan de meestgezochte Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, Leijdekkers. De federale gerechtelijke politie van Turnhout heeft al minstens één verdachte gearresteerd, een 23-jarige Antilliaan uit Lommel. Het onderzoek wordt gevoerd samen met de Nederlandse politie uit Eindhoven.

