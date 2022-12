Drugsbaas “Flash” stuurt vanuit de cel moeder en schoonbroer op pad voor invoer van 3,7 ton cocaïne: procureur vordert tot 12 jaar cel

“De Winkel”, zo noemde Yannick W. zijn drugsactiviteiten steevast in de gesprekken met zijn familie. Tot eind 2020 deed Yannick W. zijn winkel vooral draaien vanuit een villa in Zuid-Spanje. Daar werd hij rond kerstmis door de Guardia Civil gearresteerd toen hij samenkwam met zijn familie voor de eindejaarsfeesten.

Yannick W. werd overgebracht naar de gevangenis van de Begijnenstraat. “De winkel moest blijven draaien”, zei de openbare aanklager vanmorgen bij het begin van het zoveelste proces tegen Yannick W. De familie smokkelde een smartphone binnen in de Begijnenstraat. Yannick W. schakelde moeder Pascale V. en Jersey D.M. in voor voorbereidingen voor een nieuw cocaïnetransport.

Bedoeling was om met een boot de Schelde op te varen en daar zakken cocaïne op te vissen. Een eerste poging met de Albatros mislukte. De boot werd ‘s nachts ter hoogte van Terneuzen wel opgemerkt toen hij een tijdje rondjes draaide in de vaarroute van een MSC containerschip.

Een tweede poging met een RIB-boot, een stevige opblaasbare rubberboot, vanuit Blankenberge, had evenmin succes. Die boot ter waarde van 75.000 euro zou later tijdens een operatie van de politie in beslag worden genomen.

Rubberboot Seven Seas die in beslag werd genomen.

Yannick W. mocht in de loop van 2021 met een elektronische enkelband naar huis. Toen de politie een inval deed in zijn appartement in de Museumstraat, leverde dat nieuwe bewijzen naar drugshandel en wapenbezit op. Hij had 118 patronen munitie in huis, op het dak stond een zak met twee smartphones en ook in de wasmand stak nog een gsm. Verder was er briefwisseling met andere drugscriminelen zoals Bjorn D. en Renzo Q. en werden papiertjes gevonden waarop uitbetalingen voor uithalers werden genoteerd.

Op de telefoontap hoorde de politie hoe Yannick W. met zijn kennis Felipe G. afsprak dat hij de belastende spullen uit de Museumstraat op zijn naam zou nemen.

Yannick W. vloog terug in de cel. “Voor iets kleins”, zo beweerde hij zelf aan de familie. “Dat iets kleins is later iets veel groter geworden”, zei de procureur vanmorgen. Yannick W. deed zijn winkel verder draaien met een binnengesmokkelde gsm. Hij belde zijn moeder Pascale V., zijn stiefzus Alison P. en schoonbroer Jersey D.M. en legde uit hoe zij blokken cocaïne moesten verkopen of die blokken weg te brengen naar “Zon”, de bijnaam van Mohamed B.

Bij een huiszoeking in de cel in november 2021 vonden de speurders de gsm terug. Yannick W. kon niet ontkenen dat het zijn toestel. “Er stonden foto’s van zijn hoofd en zijn geslachtsdeel op. En ook een berichtje met “Ik ben het, Yannick”, zei de procureur. De communicatie verliep toen vooral via Signal want Sky ECC was eind november 2021 niet meer actief. Op die chatdienst liet Yannick W. zich aanspreken met ‘Gordo’.

3,7 ton cocaïne gevonden

De broers Mohamed en Samir B. probeerden in opdracht van Yannick W. een container met 3,7 ton cocaïne terug te vinden op de terminal van kaai 1742. Zij beschikten over een toestel waarmee zi containers konden lokaliseren. Alle containers die zich opzochten, bleken voor drugsinvoer in aanmerking te komen. In januari 2022 gaf ‘Pietro’, het alias van schoonbroer Jersey D.M., twee containernummers door. Dat bleken containers te zijn waarin de douane dertien uithalers en 3,7 ton cocaïne vonden.

Toen vijf familieleden in januari 2022 door de federale gerechtelijke politie werd opgepakt, beriepen zij zich op hun zwijgrecht. Bij de huiszoekingen was ruim 400.000 euro in beslag genomen. Alleen de stiefvader van Yannick W. was openhartig: “Ik ben dertig jaar samen met de moeder van Yannick W. Hij is opgegroeid van een vriendelijke jongen tot een echte gangster.”

Voor die échte gangster “Yannick W.’ vorderde de procureur nog eens 12 jaar cel extra. Yannick W. kreeg in andere dossiers zoals de ontvoering van de brandwacht, ook al strafeisen van 18 jaar voorgeschoteld.

Moeder Pascale V. riskeert vijf jaar cel, schoonbroer Jersey D.M. zes jaar en de andere familieleden tussen 2 en vijf jaar. Voor Mohamed B., alias ‘Zon’ vorderde de procureur nog eens 8 jaar cel.

De rechtszaak wordt op 19 januari verdergezet.