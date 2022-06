“Drugsbaas Dikke Nordin betaalt correct: 130.000 € per opdracht”

Antwerpen Issa (32) reisde de wereld rond met presiden­ten en schittert morgen op het Theater­plein met zijn band: “Als je gehaast bent in Senegal, wandel je best niet naast me”

In Senegal is hij een ster. In België één in wording. Wie Issa Ndour (32) en zijn band Ndoumbelane nog niet kent, brengt morgenmiddag best een bezoekje aan het stadsfestival Atlas op het Plein. Met een soundtrack te horen in blockbuster Black Panther en samenwerkingen met beroemde rappers is Antwerpen een ritmisch talent rijker: “Muziek neemt altijd mijn stress weg. Behalve die ene keer toen ik als kind telefoon kreeg dat ik de met de president op een privéjet zou zitten.”

9 juni