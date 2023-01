Drugsbaas (67) die 15 jaar cel kreeg, opgepakt op schuiladres in Rotterdam: “Bende verdiende 5 miljard euro aan cocaïnehandel”

Luik/AntwerpenMehmet Gul, een Turkse drugsbaas die volgens ramingen van het federale parket 5 miljard euro kan verdiend hebben aan 16 cocaïnetransporten, is gearresteerd op een onderduikadres in Rotterdam. Het FAST-team van de federale politie was naar de drugsbaas op zoek sinds hij in januari 2022 veroordeeld werd tot 15 jaar celstraf. “Hij beschikte over een vals identiteitsbewijs.”

De Nederlandse politie maakte de arrestatie van Mehmet Gul vanmiddag bekend. De 67-jarige Turk zat onder een valse naam ondergedoken op een adres in Rotterdam. De Nederlanders stuurde een speciaal team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op de drugsbaas af. Hij bleek echter geen wapens in huis te hebben. Wel beschikte hij over een nieuw, vals identiteitsbewijs.

Voor de arrestatie van de drugsbaas zette de Nederlandse politie haar Dienst Speciale INterventies (DSI) in.

De arrestatie is de verdienste van het FAST-team van de federale politie, in samenwerking met de FAST NL-team. De veroordeelde Mehmet Gul is al sinds het oprollen van zijn drugsbende spoorloos. Hij is erg bedreven in het buiten beeld blijven en gebruikt daarvoor tal van aliassen. Na intensief speurwerk liep hij vandaag toch tegen de lamp.

5 miljard verdiend

De toen 66-jarige Mehmet Gul werd in januari 2022 door de rechtbank van Luik bij verstek veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Hij werd gezien als de leider van de drugsbende die tussen 2016 en 2020 minstens 16 containers met een lading zout, waartussen pakken cocaïne waren verstopt, vanuit Zuid-Amerika via de Antwerpse haven naar Europa smokkelde. De federale procureur raamde tijdens het proces de omzet van de bende op maar liefst 5 miljard euro.

Daarnaast voerde de bende ook heroïne in vanuit Turkije door ze te verstoppen in zakken cement of in rollen roofing.

Twaalf bendeleden stonden in januari 2022 voor de rechtbank in Luik. Bendeleider Mehmet Gul die tijdens het onderzoek nooit konden worden opgepakt, kreeg de zwaarste straf: 15 jaar cel en 800.000 euro boete. De man wacht nu in een Nederlandse cel op zijn overlevering aan de Belgische justitie.

