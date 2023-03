Dronken vandalen op heterdaad betrapt

Antwerps restaurant Maven stijgt in lijst van beste steakres­tau­rants ter wereld

Lewis Capaldi is alvast fan, maar Antwerps vleesrestaurant Maven stijgt dit jaar ook van plaats 44 naar plaats 33 in de lijst van 101 World’s Best Steak Restaurants, een jaarlijkse lijst samengesteld door het internationale Upper Cut Media House sinds 2019. Er staan verder twee Belgische restaurants in de lijst: Carcasse in Koksijde, op plaats 4, en restaurant Gillis in Gent, op plaats 101.