Dronken motorrijder aangehouden na ongeval

Is een cultuurbud­get van 1 miljoen euro voor de Reuzen te hoog? “Alleszins blij dat dit naast de ‘Bollekes­fees­ten’ ook kan bestaan”

Nog tot en met zondag is het best mogelijk dat u op de twee Reuzen, Bull Machin en Xolo, in de Antwerpse straten botst. Het spektakel van Royal de Luxe is gratis voor toeschouwers, maar in geen geval niet voor de stad. Als coproducent telt het bestuur voor deze vijfde editie 1 miljoen euro neer. De bijkomende kosten draagt zomerfestival Zomer van Antwerpen: “Het is eigenlijk veel goedkoper dan een gewone theatervoorstelling.”