Dronken met kind op de achterbank keert om bij verkeerscontrole aan Waaslandtunnel om politie te vermijden

Het verkeersdispositief had over de hele lijn behoorlijk was succes. Zo hadden zeven bestuurders te veel gedronken voor ze achter het stuur waren gekropen. Eén van hen was met de fiets onderweg en reed zonder lichten en zonder handen naar de politie toe. Drie bestuurders hadden drugs gebruikt, wat hen meteen voor twee weken hun rijbewijs kostte.

Het meest opvallende incident was zonder twijfel dat van een vrouw die het controlepunt op Linkeroever naderde en de bui al zag hangen. Zij had namelijk te veel gedronken en wist dat een boete onvermijdelijk was. Of toch niet? Ze besloot rechtsomkeer te maken en weg te rijden, wat natuurlijk bij de politie niet ongemerkt voorbijging. Ze werd tegengehouden en aan een iets grondigere controle onderworpen. Vanzelfsprekend werd ook haar rijbewijs ingetrokken. Niet enkel vanwege haar dronkenschap, maar eveneens vanwege de gevaarlijke manoeuvre, namelijk het keren op een autoweg. Als kers op de taart had ze een kind op de achterbank zitten.

Wisselen van bestuurder

Een andere chauffeur kwam ook in het vizier van de politie terecht omdat agenten hadden gezien dat hij vlak voor de controle van plaats wisselde met zijn passagier. Uiteraard werd hem om zijn papieren gevraagd, waaruit bleek dat hij geen rijbewijs had. Hij mocht een boete in ontvangst nemen. De vrouw die naast hem had gezeten ging ook niet vrijuit, aangezien zij de eigenares van de auto was en dus haar wagen had toevertrouwd aan iemand zonder rijbewijs. Een andere chauffeur haalde overigens dezelfde truc uit, en had eveneens geen succes.

Een dame op een bromfiets kreeg nog een boete omdat ze met haar brommer door de Waaslandtunnel was gereden. Ze kon daarenboven geen kentekenbewijs voorleggen. Zeven pv’s werden opgesteld met betrekking tot de geldigheid van het rijbewijs. Eén chauffeur had zelfs helemaal géén rijbewijs. Haar voertuig werd onmiddellijk geïmmobiliseerd en weggetakeld. Van twee voertuigen was het keuringsbewijs vervallen en een andere wagen was niet geldig verzekerd.

Waaslandtunnel

Verder was één bestuurder te druk bezig met de smartphone wachter het stuur en is daarbij ook betrapt. Een motorrijder was gaan spookrijden in de Waaslandtunnel omdat hij andere voertuigen wilde inhalen. Bij deze persoon vond de politie een als gestolen opgegeven rijbewijs, identiteitskaart en kentekenbewijs terug. De documenten werden ingehouden. Ook konden de inspecteurs vier inbreuken vaststellen op de beveiligingsmiddelen. Het ging daarbij over de gordeldracht, het hebben van een gepast zitje voor kinderen en correcte kledij voor op de motor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.