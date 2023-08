Dronken man zonder rijbewijs knalt tegen auto, pleegt vluchtmisdrijf en wordt al slapend aangetroffen aan de andere kant van 't stad

Agressieve gedetineer­de is de druppel voor Antwerps gevangenis­per­so­neel: “Er zijn zeven verplegers voor 700 gevangenen. Dat is vragen om problemen”

In de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat hebben de medewerkers, cipiers en verpleegkundigen samen met hun vakbonden ACV en ACOD vandaag gestaakt. Aanleiding is een gewelddadig incident met een gevangene. Het blijkt de druppel na het zoveelste in rij: “Het is een combinatie van overbevolking en véél te weinig personeel”, klinkt het. Het personeel reikt zelf oplossingen aan en ook de lokale directie lijkt mee te willen werken. “Maar de beslissingen en de budgetten moeten van hogerop komen...”