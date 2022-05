Dronken chauffeurs zorgen voor ongelukken en plegen vluchtmisdrijf

Gisterenavond reed een interventiepatrouille voorbij het Wim Saerensplein, vlak bij het Bosuilstadion, toen de inspecteurs zagen hoe een voertuig langs de achterzijde inreed op een andere wagen. Toen de agenten zich aan de kant wilden zetten om de chauffeurs aan te spreken, besloot de chauffeur van de wagen die gebotst was plots om het hazenpad te kiezen. Hij reed dwars de Ruggeveldlaan over, maar zette zich in de Albert Spietaelslaan alsnog aan de kant. De man legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen afgeven. Zijn voorbumper was losgekomen.