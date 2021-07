Dronken bestuurder rijdt rond in zwaar beschadigde wagen, probeert wild te plassen voor neus politie en valt ten slotte agent aan

Antwerpen Zoo in de bres voor goudkop­leeuw­a­pen in Brazili­aans regenwoud: “Om de aapjes te helpen moeten we eigenlijk de chocolade-industrie redden”

30 juli ZOO Antwerpen is niet alleen bekommerd om het welzijn van dieren in hun eigen dierentuin, ze doet ook over de hele wereld onderzoek om soorten beter te kunnen beschermen. Door de ontbossing van het Braziliaanse regenwoud bijvoorbeeld wordt het leefgebied van goudkopleeuwapen steeds kleiner. Dankzij onderzoek van Kristel De Vleeschouwer (49) van ZOO Antwerpen blijkt dat de dieren wél kunnen overleven wanneer cacaotelers de hoge bomen op hun plantages laten staan. Er is nu een plan uitgewerkt om de beestjes meer kansen te bieden.