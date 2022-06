Dronken bestuurder parkeert voor politiekantoor

Hoboken Groen wél verontrust over resultaten metingen loodgehal­te in bloed van kinderen nabij Umicore Hoboken

De Antwerpse oppositiepartij Groen is niet tevreden met de resultaten die Umicore donderdag bekendmaakte over lood-in-bloedwaarden in de wijken rond de fabriek. Daaruit blijkt dat het aantal kinderen met erg hoge waarden in dalende lijn gaat. “We zijn het niet eens met de conclusie van Umicore dat de emissies onder controle zijn”, aldus Hobokens districtsraadslid Betty Van Dyck.

3 juni