Dronken advocaat moet rijbewijs afgeven maar komt auto toch ophalen

Triatlon / Duatlon Topsport­coö­r­di­na­tor Olivier Cloet legt de lat hoog bij ATRIAC: “Meedoen voor zeges op BK’s en medaille op Olympische Spelen”

27 april Nu het BK Ploegentriatlon van 9 mei in Antwerpen geannuleerd werd, lijkt het erop dat het Belgische regelmatigheidscriterium onder de naam T3-Series de eerste belangrijke wedstrijd op de Belgische kalender zal worden. Op zondag 23 mei zal de T3 beginnen met een wedstrijd in ploegverband in Sint-Laureins waarbij maximum veertig Belgische teams aan de start mogen komen. Voor het Antwerpse ATRIAC is de winst in de T3-Series meteen een van de doelstellingen dit seizoen, maar de honger is groot bij de Antwerpse topclub.