Dronken achter het stuur op oudejaarsnacht

Antwerpen Gepimpte wagen in beslag genomen na meerdere inbreuken: chauffeur had drugs genomen

De bestuurder van een opvallend ‘gepimpte’ wagen heeft zijn voertuig moeten afgeven aan de politie. Zijn voertuig had zwarte ramen, wat niet toegelaten is, en ook zijn achterlichten waren gehuld in een ‘wrapping’ die niet volgens de regels was. Bovendien testte de chauffeur positief op drugs.

31 december