“Dromen maakt kinderen creatiever": LEGO komt met nieuw thema DREAMZzz én tv-serie

Nafi Thiam ambassadri­ce voor Le­go-campagne 'Get Ready for Girls': "Trots om rolmodel te zijn voor kleine meisjes"

Veel succesvoller dan Nafi Thiam (28) kan een atlete niet zijn. Ze kan stilaan haar woning plaveien met de gouden medailles. Begrijpelijk dat Lego haar uitkoos als ambassadrice voor hun ‘Get Ready for Girls’ campagne. Thiam ging daar graag op in: “Als kind had ik niet veel voorbeelden met wie ik me kon identificeren, dus ik ben trots om nu zelf een rolmodel te zijn voor kleine meisjes.”