Drilrapper toont op reconstructie hoe hij met getrokken mes achter Steven B. (16) aanspurt: “Ouders konden het niet aanzien en zijn weggegaan”

De feiten gebeurden woensdag 21 december in de Wapenstilstandlaan in Berchem. Daar staan drie jongemannen slachtoffer Steven B. op te wachten. De tiener krijgt verschillende messteken, en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De eerste twee verdachten konden snel worden gearresteerd. De derde verdachte, een 16-jarige jongen uit Aalst, bleef eerst een hele tijd onder de radar, maar kon een week na de steekpartij toch worden gearresteerd. De drie verdachten zijn 16, 16 en 18 jaar oud, en zitten sindsdien in een jeugdinstelling of gevangenis.