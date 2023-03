Drillrappers ‘Go Fast’ riskeren tot 9 jaar cel voor dubbele moordpoging: “Mannen die met politie praten, schiet ik neer”

Bart De Wever over afgevoerde ‘queer iftar’ in De Roma: “We hebben geen concrete bedreigin­gen kunnen vinden”

Was de afgelasting van de ‘Queer Iftar’ op 31 maart in de Roma veel gedoe om niets? Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zorgde maandag in de gemeenteraad voor consternatie bij meerderheid en oppositie. “Onze politie heeft online niets gevonden dat wijst op concrete bedreigingen of intimidatie vanuit religieuze of xenofobe hoek.” Hij stak zijn ergernis over de organisatoren niet weg.