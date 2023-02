Drillrapgroep ‘Go Fast’ beschuldigd van moordpoging op 18-jarige Antwerpenaar: “Opdrachtgever is Nederlander die bekend staat als de dj met één arm”

Berchem Handelaar grossiert in gestolen fietsen, loods met 100 fietsen aangetrof­fen

Het wijkteam van politie in Berchem heeft de opslagplaats gevonden waar een fietshandelaar gestolen fietsen bewaarde. Een honderdtal fietsen is in beslag genomen. Sommige waren al overspoten of hadden een slot dat was doorgeslepen. De man werd eind vorige maand al gearresteerd toen hij een gestolen fiets opkocht.

5 februari