Driemaster Dar Młodzież brengt leerlingen Antwerpse Zeevaartschool thuis na zeestage

Antwerpen Hertogin­straat is eerste Antwerpse school­straat mét slagboom: “Meer straten volgen”

De Hertoginstraat, een zijstraat van de Mechelsesteenweg, is de allereerste schoolstraat in Antwerpen waar voortaan de slagboom naar beneden (en naar boven) gaat. “De allereerste schoolstraat 2.0 van ’t stad”, glundert mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). Meer straten volgen, niet enkel in het stadscentrum, maar ook in de districten, belooft Kennis.

21 april