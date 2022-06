Drie personen beboet omdat ze voorbijgangers aanspraken op zoek naar drugs

In de omgeving van de Duinplak trof de politie drie personen aan die illegaal in het land verblijven. “Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex in afwachting van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. De politie nam een man mee naar het kantoor omdat hij pepperspray in zijn bezit had. Tot slot zijn ook nog drie voertuigen geverbaliseerd. “Het ging om een bromfiets die in de buurt van Park Spoor Noord reed, een voertuig dat voor de poort van de politie geparkeerd stond en een auto met een klein kind zonder zitje of gordel.”