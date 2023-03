Drie nieuwe 'horecakernen' in Antwerpen

In de nieuwe horecameting van Stad Antwerpen heeft de stad drie nieuwe horecakernen toegevoegd: De Coninckplein, Bolivar-Troonplaats en Boomgaardstraat-De Koninck. Uit het onderzoek blijkt ook dat de clustering van horecazaken groeit, en dat er nieuwe trends zijn in het horecalandschap.

Stad Antwerpen voerde in 2022 opnieuw een gedetailleerde horecameting uit en bevestigt haar toppositie als horecastad. Het terreinonderzoek dat de stad uitvoerde, brengt het aanbod aan horeca in Antwerpen in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen in 2010, 2013 en 2017.

In de meting van 2022 is de stad opgedeeld in 15 horecakernen. Dat zijn gebieden waar minstens tien actieve horecapanden gevestigd zijn, meer dan 30% van de commerciële panden moet horeca zijn en van alle panden moet in meer dan 20% een horecafunctie gevestigd zijn. Ten opzichte van vorige metingen zijn er in 2022 drie nieuwe horecakernen toegevoegd aan het onderzoek: De Coninckplein, Bolivar-Troonplaats en Boomgaardstraat-De Koninck. Het grootste horecagebied blijft het Historisch Centrum. De metingen tonen aan dat dit gebied zelfs nog blijft groeien, met ondertussen al 326 gevestigde horecazaken. Op de tweede en derde plaats volgen omgeving Centraal Station en het Zuid.

Stijging horecadensiteit

De dichtheid, het aantal horecazaken tegenover het totaal aantal panden, stijgt over alle kernen heen met 1.5%. Die evolutie toont aan dat de clustering van horeca in de kernen groeit. Het rapport toont ook aan dat horeca zich verspreidt doorheen de stad en zo vaker een lokaal publiek bereikt, zoals het geval is bij de nieuwe kern Boomgaardstraat-De Koninck. Het lokale aanbod zorgt voor een goede commerciële mix, maar ook voor sociale controle in sommige wijken.

Een positief neveneffect zijn de vele samenwerkingsverbanden met plaatselijke winkels die hieruit voortvloeien. In de kernen Eilandje en Schipperskwartier-Koepoort bijvoorbeeld geven de cijfers aan dat een stijging van het aantal horecazaken gepaard gaat met een stijging van het aantal winkels in de buurt.

Nieuwe trends

Het klassiek horeca-aanbod, zoals cafés of tavernes, maakt plaats voor enkele nieuwe trends. Zo is er de opkomst van ‘fast casual’, met een groeiend aantal takeawayzaken. In 11 van de 15 kernen stijgt dit type in aantal, in de Lange Koepoortstraat bijvoorbeeld is die evolutie duidelijk merkbaar. Denk aan Aziatische streetfood van Bahn Mi of Mr. Pickles, de lunchbar met met eigen gepekelde groenten.

