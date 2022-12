Drie nieuwe boulderzalen in Antwerpen op één jaar tijd: is boulderen het nieuwe padel?

AntwerpenMove over, padel: boulderen is de nieuwe hype in sportland. In Antwerpen alleen al openden het voorbije jaar drie nieuwe boulderhallen, daarnaast zijn er heel wat klimzalen die ook boulder aanbieden. Wij gingen op reportage in gloednieuwe boulderzaal The Island in Antwerpen-Noord om te ontdekken wat de sport zo populair maakt. “Als je dit een paar uur doet, voel je al je spieren.”