Drie Nederlanders aangehouden voor aanslagen in drugsmilieu, waaronder op Pokebowl Place van broers Jamal Ben Saddik

“Een 26-jarige man uit Den Haag komt in het gerechtelijk onderzoek naar voren als de mogelijke opdrachtgever van een aanslag aan de Zeevaartstraat in de nacht van 6 op 7 september 2022,” aldus Kristof Aerts van het parket. “Daarnaast kan hij ook gelinkt worden aan een aanslag in Beveren op 21 juni 2022. Toen werd een woning aan de Kasteeldreef beschoten.”

De 27-jarige is een man uit Rotterdam. Hij is aangehouden in het onderzoek naar een aanslag op 13 mei vorig jaar in de De Gilmansstraat in Deurne, waarbij explosieven vanuit een voorbijrijdende wagen naar een woning werden gegooid. Daarbij werd de bekende Antwerpse drugsfamilie El B. als doelwit in het vizier genomen. Enkele weken geleden werd door het drugsmilieu via sociale media een opsporingsbericht verspreid voor Mounir El B. Wie kon zeggen waar Mounir uithing, kon rekenen op een beloning van 100.000 euro. Volgens geruchten in het criminele milieu zou Mounir delen van een partij cocaïne hebben geript.