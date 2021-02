Drie leden van brotherhood ‘Sin Miedo’ opgepakt nadat politie twintig brandbommen in hun auto vindt

Antwerpen Eerste vaccins van AstraZene­ca toegediend op Spoor Oost: “Wij zijn klaar, dus laat die vaccins maar komen”

12 februari De eerste prik met het AstraZeneca-vaccin in Vlaanderen is gegeven. In het vaccinatiedorp op Spoor Oost in Borgerhout zijn vrijdagmiddag 200 zorgmedewerkers ermee ingeënt. “Het is nu ónze taak om de mensen te informeren en te sensibiliseren. Want het vaccin is perfect veilig en het wérkt.”