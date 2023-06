Drie kwartier vertraging na ongeval op Ring richting Nederland in Antwerpen-Oost

Je schuift aan van voor de Kennedytunnel en verliest er momenteel ruim 40 minuten. Ook op de E19 is het filerijden voor de Craeybeckxtunnel. Daar schuif je aan vanaf Wilrijk.

Wie van Antwerpen richting de Kempen of Limburg rijdt houdt best ook rekening met nog meer vertraging. Als gevolg van een ongeval in Ranst staat er een file op de E313.