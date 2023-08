Drie kwartier file van Hasselt naar Antwerpen door ongeval met vrachtwagen vlak voor Kennedytunnel

‘Jobstudent van het Jaar’ is aan de slag in... uitvaart­cen­trum in Hoboken: “Hoe Merel rouwende familie gerust­stelt is bewonde­rens­waar­dig”

Toegegeven, het klinkt een tikkeltje bizar. Maar bij uitvaartcentrum Verstraeten in Hoboken is dinsdag een (klein) feestje gebouwd. De reden? Hun collega Merel Ponsaers (21) is door ondernemersorganisatie Unizo en hr-dienstengroep Liantis uitgeroepen tot ‘Jobstudent van het Jaar’. “Merel is iemand aan wie je slechts één keer iets hoeft uit te leggen”, glundert haar baas. Naast de award sleept Merel ook een geldprijs van 1.500 euro in de wacht.