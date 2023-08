Drie kwartier file op E313 richting Antwerpen door stilstaand voertuig ter hoogte van Antwerpen-Oost: rechterrijstrook versperd

De langver­wach­te Reuzen van Royal de Luxe verkennen dit weekend de Schelde­stad: dit is hun verrassen­de verhaal

We moesten er acht jaar op wachten, maar vrijdag 26 augustus maken de Reuzen van Royal de Luxe eindelijk hun opwachting in de Scheldestad. Welke route de honden Bull Machin en Xolo door de binnenstad zullen bewandelen blijft nog gehuld in mysterie. Wel verklapt creatief directeur van het Franse theatergezelschap Jean-Luc Courcoult het geweldige verhaal van de Reuzen die u het hele weekend lang gratis in de Antwerpse straten kan bewonderen: “Het wordt liefde op het eerste gezicht.”