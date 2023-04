Drie kwartier file op E19 richting Antwerpen: aanschuiven van Loenhout tot Antwerpen-Noord

Dader die Cafer (52) neerstak in Berchem opgepakt in Duitsland: uitleve­rings­pro­ce­du­re gestart

De 52-jarige en bijzonder geliefde Cafer Ç. werd in de ochtend van zondag 2 april doodgestoken in zijn appartement in de Statiestraat in Berchem. Gedurende de afgelopen weken was er weinig nieuws rond zijn zaak, maar de speurders hebben nu de dader (18) van de steekpartij kunnen arresteren in Duitsland. De uitleveringsprocedure is gestart.