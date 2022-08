Drie kopstukken van grote drugsbende in Antwerpen opgepakt, aansturing gebeurde vermoedelijk vanuit Dubai

AntwerpenDe politie en het parket hebben, in het kader van het onderzoek naar Sky ECC, op 9 augustus 21 huiszoekingen gedaan in de provincie Antwerpen. Daarbij zijn drie personen tussen 32 en 39 jaar opgepakt. Het gaat om kopstukken in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd ook ruim 900.000 euro cash in beslag genomen. Het gerecht heeft vermoedens dat de hele bende wordt aangestuurd vanuit Dubai.

Het onderzoek startte naar aanleiding van informatie die de speurders wisten te krijgen vanuit Sky-ECC. Eind vorig jaar startten de speurders een onderzoek op naar een financiële ‘facilitator' in het Antwerpse die hand en spandiensten zou verlenen aan een grote criminele drugsorganisatie. “Er werd een onderzoeksrechter aangesteld voor witwassen, deelname aan een criminele organisatie en handel en bezit in verdovende middelen", zegt Stefanie Chomé van het Antwerpse parket. “Er zijn aanwijzingen dat de bende zich bezighield met handel in cocaïne vanuit de Antwerpse haven.”

900.000 euro cash

De speurders slaagden erin om de structuur van de bende in kaart te brengen. Afgelopen dinsdag was de tijd rijp om de bende op te rollen. Er werden 21 huiszoekingen gedaan in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Kapellen, Mortsel, Oud-Turnhout, Turnhout, Waasmunster en Wilrijk. Ook enkele garageboxen werden onderzocht. Er werden vier personen opgepakt, waarvan er uiteindelijk drie werden aangehouden. Het gaat om mannen van 32, 37 en 39 jaar oud met de Belgische nationaliteit maar van Noord-Afrikaanse origine. Onder meer de financiële tak van de bende werd opgerold. “We hebben naast een geldtelmachine ook een vacuümmachine aangetroffen net als trackers en jammers. Die jammers dienen om de onderzoeken te bemoeilijken en de communicatie te verstoren. Daarnaast werd nog eens 900.000 euro cash aangetroffen wat redelijk uitzonderlijk is”, zegt Chomé nog. “Het totaal vermogen van de bende wordt geschat op 15 miljoen euro.” Er werden ook nog luxegoederen zoals kleding en horloges in beslag genomen net als een Range Rover Evoc, een BMW 318, een Mercedes CLS en twee Peugeots 3008.

Drie aangehouden

Een van de verdachten, een 39-jarige Antwerpenaar, is ondertussen aangehouden. De twee anderen verschijnen dinsdag voor de raadkamer. Ze worden verdacht van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en invoer, handel en bezit van verdovende middelen. “We moeten vaststellen dat het financieren van drugshandel niet langer en louter alleen een Nederlands verhaal is”, klinkt het nog bij het parket. “We zien steeds meer dat echte Antwerpse kopstukken de touwtjes in handen hebben waarbij ze dan opereren vanuit de Verenigde Arabische Emiraten of Turkije.”

Stevige klap

Het parket zegt dat er niet meteen een link is met de golf aan geweld van de laatste dagen in Antwerpen. Die aanslagen worden allemaal wel gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is niet gezegd dat ze direct te linken zijn aan deze bende. Vast staat wel dat het volgens de speurders gaat om drie hooggeplaatste personen in het drugsmilieu en dat daardoor toch een stevige klap is uitgedeeld. “Dit onderzoek is echt wel belangrijk”, zegt Chomé. “Het drugsmilieu is verantwoordelijk voor heel wat geweld in Antwerpen. Dat we dat milieu dan zo'n klap kunnen toebrengen is mooi."

