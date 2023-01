Drie kinderen onveilig in de auto

Om te beginnen beboetten de agenten tien foutparkeerders. Twee bestuurders hadden geen rijbewijs op zak en vijf chauffeurs droegen hun veiligheidsgordel niet tijdens het rijden. In een andere wagen zaten drie kinderen niet bevestigd in een veilig systeem. Twee van de drie hadden zelfs geen gordel om en zaten los in het voertuig. Twee kinderen gingen te voet verder. De vader van een derde kindje, dat nog maar twee jaar oud was, regelde een veilig zitje zodat ook zij hun weg konden verderzetten.

Later viel er een voertuig op omdat er schade was aan de deur van de bestuurder en aan de voorste band. De politie schatte de veiligheid van het voertuig niet hoog in. De bestuurder werd naar een keuringsstation begeleid waar het voertuig twee keer een verbod tot het verkeer kreeg. Ook een dame die eerder door de Douane al aan de kant was gezet wegens een achterstallige boete, moest langs een keuringsstation. Haar auto was vijf jaar oud, maar niet gekeurd.