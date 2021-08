Drie dames betast door jogger in Park Spoor Noord

Assisenpro­ces over moord op Julie Van Espen start in december

15:33 In het najaar staan bij het hof van assisen in Antwerpen vier processen ingepland. De meest in het oog springende zaak is die van Steve Bakelmans (41), die beschuldigd wordt van de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. Hij staat in december terecht.